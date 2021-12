A Bruxelles, l'appli Fix My Street permet de signaler TOUTES les entraves qui se trouvent sur votre chemin: "Pour les personnes à mobilité réduite, c'est très pratique" (vidéo)

Pour les personnes à mobilité réduite, se déplacer dans l’espace public est parfois très pénible. Quand c’est possible, il faut zigzaguer pour éviter les entraves sur le chemin, mais parfois, même les trottoirs sont manquants. Pour informer les gestionnaires de voiries, l’application Fix My Street a augmenté son nombre de catégories. "Comme par exemple, il est possible maintenant de demander un abaissement de bordure de trottoir, pour des parents avec une poussette ou des personnes mal marchantes ou en chaise roulante, cite Nino Peeters, président du Collectif Accessibilité Wallonie-Bruxelles. Il est aussi possible de signaler un feux de signalisation dépourvu de signal sonore, ce qui est très important pour les personnes déficientes visuelles".

Le principe est simple : identifier le problème, le prendre en photo et l’envoyer via l’application Fix My Street afin que des travaux soient entrepris. Tous les usagers sont invités à signaler les entraves qui seraient sur leur chemin.

Les concepteurs espèrent que l’application va naître dans les autres régions pour concerner à terme l’ensemble de la Belgique.