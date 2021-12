Ces riverains sont excédés par un élevage canin: "On doit vivre avec nos portes et fenêtres fermées" (vidéo)

Ce soir, dans le magazine "Images à l'appui" diffusé à 20h15, retrouvez le témoignage de riverains agacés par la présence d'un élevage canin dans leur quartier.

"Nous sommes réveillés plusieurs fois la nuit. Si l'après-midi, on veut faire une petite sieste, ce n'est pas possible, on doit vivre avec les portes et les fenêtres fermées", déplore un voisin.

"Je ne vais plus jamais dans mon jardin. Je n'y vais que pour tondre la pelouse ou enlever les mauvaises herbes", déplore Monique.

Ce chenil se trouve au milieu du village et cause des désagréments pour plusieurs riverains.

Fabrice qui habite de l'autre côté de la rue est également dérangé. "C'est à se demander si ce chenil n'est pas dans ma cuisine. Je ne peux plus aller sur ma terrasse. Vous entendez? La symphonie commence", explique-t-il.

