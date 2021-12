Contrôle de vitesse avenue de Vilvorde à Bruxelles ce week-end: la police dévoile les résultats

La zone de police Bruxelles-Capitale/Ixelles a procédé, les 18 et 19 décembre derniers, à un contrôle de vitesse, avenue de Vilvorde à Bruxelles. Au total, 1.131 conducteurs ont été contrôlés et 70% d'entre eux étaient en excès de vitesse, dont 18 se sont vus directement retirer leur permis de conduire pour une durée de 15 jours.



La police a mené une opération de contrôle de vitesse à partir du 18 décembre à 20h30 jusqu'au lendemain à 03h00. Un radar avait été mis en place sur l'avenue de Vilvorde à Bruxelles, en direction de Vilvorde, où la vitesse est limitée à 50 km/h. L'infraction la plus grave a été commise par un automobiliste flashé à 140 km/h sur cette avenue. Au cours du contrôle, 97 alcootests ont également été réalisés. Deux conducteurs étaient positifs.