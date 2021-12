Nouvelles plaintes pour des faux Covid Safe Ticket en Wallonie: 2 médecins généralistes inquiétés

Deux médecins généralistes brabançons, un membre du personnel d'un centre de vaccination de Tubize et une mule de Charleroi sont désormais inquiétés dans le cadre de la délivrance de faux Covid Safe Ticket (CST), indiquent lundi les éditions de l'Avenir.



Une enquête de l'Agence wallonne pour une Vie de Qualité (AViQ) a permis d'identifier une personne travaillant au centre de vaccination de Tubize soupçonnée d'avoir réalisé une centaine de faux encodages aux carnets de vaccination. La personne serait actuellement introuvable et les encodages illicites en cours de suppression. Deux médecins généralistes du Brabant wallon font l'objet d'une plainte avec constitution de partie civile pour une cinquantaine de vaccinations suspectes. L'AViQ leur a retiré l'accès au logiciel d'encodage et leur a interdit de retirer des doses de vaccin en pharmacie tandis que les faux CST sont en cours de désactivation. Une personne de la région de Charleroi a été interpellée par la police dimanche dans un centre de vaccination alors qu'elle s'apprêtait à recevoir une neuvième dose de vaccin. L'homme a été repéré par le personnel du centre auquel il s'était déjà rendu à 8 reprises, avec des cartes d'identité différentes.