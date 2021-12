Double agression à Laeken: deux personnes blessées, dont une grièvement au couteau

Il y a eu deux incidents avec coups et blessures dans la nuit de dimanche à lundi à Laeken, chaussée d'Anvers, a indiqué lundi le parquet de Bruxelles. Deux victimes ont été emmenées à l'hôpital, dont l'une dans un état critique. Il y a probablement un lien entre les deux incidents. La 2e victime avait été témoin du premier incident.



La police a d'abord été appelée vers 3h30 du matin pour des coups et blessures. À leur arrivée sur les lieux, les agents ont trouvé une personne blessée, qui a été emmenée à l'hôpital. Vers 04h00, il y a eu un nouvel appel pour signaler des coups et blessures à Laeken. Cette fois, les policiers ont trouvé une personne ayant une lacération faite au couteau dans le bas du dos. Elle a été transportée à l'hôpital dans un état critique. Ses jours ne sont heureusement plus en danger depuis.

"'Il y a probablement un lien entre les deux incidents", a estimé la porte-parole du parquet de Bruxelles Sarah Durant. "La deuxième victime a été témoin du premier incident. L'enquête devra déterminer les circonstances exactes des incidents. Dans l'intérêt de celle-ci, aucun autre commentaire ne sera fait".