Dramatique accident à Liers: le conducteur est décédé

Un accident de la route s'est produit lundi soir sur l'autoroute E313 à Liers (Herstal, province de Liège), indiquent les pompiers de Liège. Le conducteur, seul en cause, est décédé.



Un homme a perdu le contrôle de son véhicule dans le sens Anvers-Liège, vers 19h. Il a percuté la berme centrale avant d'être éjecté de sa voiture et de se retrouver bloqué entre la berme centrale et son véhicule. Il est décédé sur le coup. La cause de l'accident n'est pas encore connue.