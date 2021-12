Le CDJ a constaté que RTL-TVI a insuffisamment vérifié l’origine d’une vidéo au détriment de la vérité et du respect des personnes mises en cause

Le Conseil de déontologie journalistique a constaté ce15 décembre2021 que deux séquences du JT (19h) de RTL-TVI qui illustraient des sujets relatifs aux dérives qui découlent de l’utilisation des réseaux sociaux avec une vidéo TikTok polémique, dans laquelle une mère et son fils évaluent le physique de plusieurs personnes, contrevenaient au Code de déontologie. Le Conseil a observé qu’en ne prenant pas soin de vérifier l’origine et le contexte des images amateur, les journalistes avaient manqué de prudence, s’exposant à relayer des rumeurs non vérifiées, à user d’un document dont la pertinence par rapport à l’objet du reportage pouvait être contestable et à servir des intentions sans aucun rapport avec le droit à l’information du public, au détriment de la vérité, mais aussi du respect des personnes mises en cause, identifiables en dépit du floutage.

L’avis complet du CDJ peut être consulté ici