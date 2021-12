Des citations affichées en grand sur une tour connue de Bruxelles

Pendant les fêtes, des citations d'écrivains seront affichées en grand sur le sapin de Noël géant dessiné par des lumières sur la façade d'une tour bien connue de Bruxelles situé près de la rue Neuve. Les poètes et écrivains qui ont accepté de faire surgir des paroles pleines de chaleur de la pointe de leur stylo sont Lize Spit, Fikry El Azzouzi, Saskia De Coster, Stijn De Paepe et Khalid Benhaddou du côté néerlandophone, Geneviève Damas, Gioia Kayaga Joy, Thomas Gunzig, Marka et Zaïeb Hamdi du côté francophone. On peut notamment lire ces mots de Gunzig: "La vie est drôle. Rien ne nous permet d’espérer et en même temps rien ne nous permet de désespérer."