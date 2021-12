Coronavirus - Le nombre de nouvelles admissions à l'hôpital a diminué d'un tiers

(Belga) Entre le 14 et le 20 décembre, une moyenne de 190 personnes par jour ont été admises à l'hôpital en raison du Covid-19. Il s'agit d'une diminution de 30% par rapport à la semaine précédente. C'est ce qui ressort des chiffres provisoires publiés mardi matin par l'institut de santé publique Sciensano.

Il y a actuellement 2.646 patients atteints du coronavirus dans les hôpitaux belges, dont 732 dans des unités de soins intensifs. Il s'agit de diminutions respectives de 22% et 13% sur une base hebdomadaire. Depuis le début de la pandémie, 95.175 personnes se sont retrouvées à l'hôpital en Belgique à la suite d'une infection au coronavirus. Le nombre moyen de nouvelles infections par jour entre le 11 et le 17 décembre a, lui, chuté de 35% pour atteindre 8.635. Au cours de cette période, une moyenne de 75.448 tests ont été effectués par jour, avec un taux de positivité de 13,4 %. Le taux de reproduction est de 0,79, sachant que s'il est inférieur à 1, cela signifie que l'épidémie tend à s'atténuer. Le nombre de décès par jour a également poursuivi sa baisse. Entre le 11 et le 17 décembre, on a en effet enregistré une moyenne de 38 décès par jour, soit une diminution de 19%. Depuis le début de la crise sanitaire, un peu moins de 28.000 personnes sont mortes en Belgique des suites du Covid-19. (Belga)