Frank Vandenbroucke veut un pass vaccinal: "Une manière de rendre la vaccination obligatoire"

Le ministre de la Santé Frank Vandenbroucke (Vooruit) veut durcir les règles concernant le Covid Safe Ticket (CST). Seuls ceux qui ont été vaccinés pourraient encore recevoir un pass corona. Un test négatif ne suffirait donc plus. Il l'a dit dans l'émission 'Op Slot', qui sera diffusée sur Canvas ce mardi soir, rapporte VRT News.

Selon le ministre Vandenbroucke, c'est une manière de rendre la vaccination indirectement obligatoire. "Dire que vous travaillez avec un certificat de vaccination, plutôt qu'un certificat de vaccination et de test, ce qui se passe déjà dans un certain nombre de pays, est en fait une manière un peu différente de le rendre obligatoire", a déclaré Vandenbroucke.

"Un certificat de vaccination signifie en fait que les personnes qui prennent des risques sérieux pour elles-mêmes et donc aussi pour les soins de santé et pour les personnes qui les entourent, qu'elles n'ont pas un certain nombre d'options que les autres ont. En principe, je n'ai pas de problème avec ça du tout", déclare-t-il dans l'émission.