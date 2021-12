128 millions d'euros pour le financement des pensions des agents locaux

(Belga) Le gouvernement fédéral va soutenir les autorités locales pour le financement des pensions de leurs agents en débloquant un montant de 128,8 millions d'euros en 2022, a annoncé mardi la ministre des Pensions Karine Lalieux.

Les Villes et Communes s'inquiètent régulièrement de la soutenabilité financière du Fonds de pension solidarisé (FPS) qu'elles doivent financer directement. Ce Fonds est mis sous pression non seulement par le vieillissement des agents mais aussi par la réduction du nombre d'agents statutaires actifs. Selon Mme Lalieux (PS), les 128 millions dégagés par le Fédéral apportent aux pouvoirs locaux l'assurance de pouvoir payer les pensions de leurs agents. "Des solutions structurelles sont nécessaires. Une série de premières mesures ont déjà été prises par le gouvernement afin de garantir à court terme la viabilité sociale et financière du FPS. Les discussions sur la poursuite de la réforme débuteront début 2022 avec les différents acteurs concernés", assure la ministre dans un communiqué. (Belga)