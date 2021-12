Un éducateur blessé pendant une bagarre au couteau au centre Fedasil de Rocourt

Une bagarre au couteau a éclaté entre deux résidents du centre Fedasil de Rocourt (Liège) lundi après-midi, indique le parquet de Liège. Un éducateur a reçu plusieurs coups de couteau.

Selon le parquet de Liège, les deux hommes ne s'entendaient pas. L'un d'eux a saisi un couteau et un éducateur s'est interposé. Ce dernier a reçu plusieurs coups de couteau dans le bras. Transporté à l'hôpital, il a une incapacité de travail de six jours. L'auteur, un réfugié de 38 ans, a été arrêté et sera déféré mardi au parquet de Liège avec une demande de mandat d'arrêt à son encontre.

Ce n'est pas la première fois qu'un conflit éclate au sein du centre Fedasil de Rocourt, ouvert en février dernier et situé dans les anciens bâtiments de la clinique Saint-Vincent. Une bagarre entre une quarantaine de résidents s'était déroulée en octobre dernier. Des ciseaux et un cutter avaient notamment été utilisés.