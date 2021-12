Avec le retour du froid, les batteries des voitures ont du mal à démarrer: voici les conseils d'un dépanneur

C’est officiellement l'hiver ce mardi et en ce 21 décembre, les températures étaient négatives quasiment partout sur le pays ce mardi matin. Un coup de froid qui n'a pas été sans conséquence sur les routes. Touring, notamment, a vu ses appels pour dépannage augmenter de 20% par rapport à la semaine dernière.

7h30, il fait encore noir. Ce sont les premières interventions au moment des départs au travail. "J’ai un problème de batterie, elle ne démarre plus. J’ai su ouvrir les portes et le plafonnier fonctionne", explique un client au dépanneur venu l’aider.

Le froid est clairement en cause. "La batterie est faible, on va essayer de la booster pour pouvoir démarrer le véhicule et voir si tout est en ordre au niveau de l’alternateur", répond le mécanicien-dépanneur. Après quelques minutes, le moteur est relancé. "Il est possible que ce soit la batterie qui commence à prendre de l’âge et qui n’arrive plus à garder toute l’énergie", poursuit Frédéric Tricarico.

Rouler 20 minutes pour recharger, c'est le conseil. Moins de circulation, pas d'école… Cette saison s'annonce spéciale. "Le temps que les personnes prennent leur véhicule pour aller faire une course ou quoi que ce soit… Il y a beaucoup moins de dépannages que ce qui aurait dû y avoir tôt le matin à cause du télétravail. Les dépannages vont être un peu plus tard dans la journée", note le mécanicien-dépanneur.

Prochaine destination pour Frédéric ? Direction Grivegnée… pour une autre voiture capricieuse. C’est celle de Manon qui se pensait à l'abri, comme neuf automobilistes sur dix. "On est à peine à 20% de sa capacité", lance-t-il. Le test le confirme : là encore, c'est la batterie. "Elle a moins de deux ans donc je ne pensais pas que la batterie me dirait au revoir aujourd’hui. Mais voilà, ce sont des choses qui arrivent. Ce n’est pas grave, on prend ça avec le sourire", dit Manon.

"Avec les nouvelles générations de batteries, elles démarrent maintenant et 5 minutes après, elles ne démarrent plus. Il n’y a plus de signe avant-coureurs malheureusement", informe le dépanneur.

La journée de la famille est finalement sauvée, malgré la mauvaise surprise, le moteur a fini par redémarrer. En fonction du véhicule, il y a plusieurs marches à suivre : "Tout véhicule Diesel, il faut bien préchauffer son véhicule deux fois pendant 10-15 secondes. Pour les véhicules Essence, il faut au moins laisser 5 secondes pour laisser le temps à tous les éléments électroniques de faire la liaison entre eux. Et pour les véhicules à boîte manuelle, toujours débrayer pour alléger le moteur pour que le démarreur n’ait pas trop de charge sur lui", conseille Frédéric Tricarico. Pour les véhicules électriques, il faut multiplier les recharges.

Les batteries représentent 85% des pannes. Les démarreurs souffrent aussi ou encore le carburant gelés par des températures bien plus basses.