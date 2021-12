Aqualibi a ouvert ses portes plus tôt que prévu pour les enfants privés d'école cette semaine

Alors que toutes les écoles du pays sont fermés cette semaine, les parcs d'attraction et les centres de loisirs sont ouverts. Aqualibi a même rouvert hier soir après 5 mois de fermeture suite aux inondations.

Cinq mois après les inondations, ils sont nombreux à s'amuser dans l'eau. Pour la réouverture du parc aquatique, certains ont fait le déplacement.

"C'était pas prévu d'avoir congé mais comme le congé est là, on va en profiter pour avoir un petit peu de temps qualité juste à deux", explique une maman venue avec son petit garçon. "On est bien content que ce soit ouvert et à mon avis, l'eau va être bien propre puisque tout est remis en route. Ça va être sympa", explique un papa venu en profiter avec ses enfants.

Tout est comme neuf, il n'y a plus aucune trace des inondations et toute l'installation technique a été refaite.

"Toutes les pompes, tous les échangeurs, toutes les petites sondes, toute la partie électrique a dû être refaite. Ça a coûté un montant assez colossal", indique Julien Demonte, directeur d'Aqualibi.

Du côté des bassins et des toboggans, les maîtres nageurs veillent au respect des règles sanitaires. Deuxième défi après la reconstruction : accueillir un nombre réduit de visiteurs.

"Nous espérons, malgré la capacité réduite, quand même pouvoir atteindre notre seuil de rentabilité", explique Justien Dewil, chargée de communication.

Capacité limitée et distanciation sociale : pour certains, c'est plutôt un avantage. "Y'a pas grand monde, et les gens sont espacés, on est tranquilles quoi", note un adolescent. "Il n'y a pas beaucoup de queue, et puis ça va vite", note un petit garçon.

Le Covid Safe Ticket obligatoire pour les plus de 16 ans pour pouvoir entrer dans le parc aquatique et profiter des plaisirs de l'eau.