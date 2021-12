Des trafiquants de drogue mettent en jeu des paniers garnis de Noël en Espagne: jambon, alcool et cocaïne à gagner

Deux trafiquants de drogue ont été arrêtés après avoir mis en jeu des paniers garnis de Noël, une tradition en Espagne, contenant de la cocaïne, du haschich, de l'alcool et... un jambon, a annoncé mardi la police espagnole.



Lors d'une descente chez ces trafiquants dans la ville de Murcie (est), la police est tombée sur une affiche annonçant cette tombola permettant de rafler des lots d'un genre particulier: un "narco-panier" à gagner le jour de Noël et un autre pour l'Épiphanie le 6 janvier, jour extrêmement important en Espagne lors duquel les Rois Mages apportent les cadeaux aux enfants sages.



Les noms des participants, ayant acheté des billets de cinq et dix euros, étaient inscrits sur une feuille sur le mur.



Lors de son opération, la police a par ailleurs mis la main sur 165 plants de marijuana, ainsi que "diverses quantités de cocaïne et de haschich". En Espagne, il est très courant d'offrir des paniers garnis contenant du vin, du jambon et des friandises, en particulier de la part d'un employeur à ses salariés ou à ses clients. Il y est aussi très courant d'acheter des billets de loterie à Noël.