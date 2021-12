La Suède renforce à son tour les mesures sanitaires juste avant Noël: elles entreront en vigueur dès jeudi

La Suède a décidé mardi de renforcer sa politique de lutte contre le variant omicron. La Première ministre suédoise Magdalena Andersson a proposé une série de nouvelles mesures qui entreront en vigueur le jeudi 23 décembre.



L'une des décisions importantes concerne les restaurants et les cafés, qui ne seront autorisés à servir que les clients assis. Ils devront également respecter une distance d'un mètre entre chaque groupe. Les évènements intérieurs de plus de vingt participants devront également se dérouler assis. Cela implique donc que le Nouvel An ne pourra avoir lieu dans les boites de nuit, a précisé la Première ministre lors d'une conférence de presse à Stockholm. Un certificat de vaccination sera exigé pour les évènements de plus de 500 personnes. En outre, le gouvernement recommande le télétravail si possible.

Nous devons maintenant prendre nos responsabilités ensemble

Lors de sa conférence de presse, Magdalena Andersson a expliqué comprendre que beaucoup en aient assez de la situation sanitaire. Mais en raison de l'augmentation des contaminations au nouveau variant, plusieurs mesures doivent être prises pour réduire la propagation du virus. "Nous devons maintenant prendre nos responsabilités ensemble", s'est-elle exprimée envers ses compatriotes.

Au début de la pandémie, la Suède avait opté pour une stratégie unique en ne prenant pratiquement aucune mesure. Par conséquent, la Suède a longtemps présenté des chiffres d'infections élevés, en comparaison aux autres pays scandinaves. Bien qu'il possède actuellement l'un des taux d'infection les plus faibles d'Europe, le pays n'a toutefois pas été épargné par le variant omicron.