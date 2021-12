Coronavirus - Près de 50.000 contaminations en un jour en Espagne, un record absolu

(Belga) L'Espagne a enregistré mardi un record national de 49.823 cas de Covid-19 en 24 heures et le variant Omicron, plus contagieux, constitue désormais quasiment la moitié des nouvelles contaminations, d'après le ministère de la Santé.

Le précédent record était de 39.000 cas en 24h le 13 janvier dernier, dans l'un des pays les plus touchés par la première vague de la pandémie de coronavirus. Le variant Omicron représentait 47,2% des nouvelles contaminations diagnostiquées entre le 6 et le 12 décembre, d'après les dernières données préliminaires du ministère de la Santé. L'incidence a atteint 695 cas pour 100.000 habitants en 14 jours mardi, tandis que le total de cas a atteint 5.585.054 depuis le début de la pandémie dans ce pays de près de 47 millions d'habitants. Le gouvernement se réunit de façon extraordinaire mercredi avec les présidents de régions, compétentes en matière de santé, afin d'envisager des mesures supplémentaires face à cette nouvelle vague de cas Omicron. La région de Catalogne (nord-est), l'une des plus peuplées du pays, a annoncé mardi qu'elle demandera à la justice l'autorisation d'appliquer de nouvelles restrictions, notamment un couvre-feu de 01h00 à 06h00 du matin et la fermeture des discothèques, à partir de la nuit de jeudi à vendredi. La mise en place du passeport sanitaire pour entrer dans certains lieux publics s'est étendue dans plusieurs régions ces dernières semaines afin de contenir la hausse des cas. L'Espagne figure en tête des pays qui vaccinent le plus, avec 89,7% des plus de 12 ans qui sont totalement vaccinés. Le pays a aussi été parmi les premiers en Europe à lancer la vaccination des 5-11 ans le 15 décembre. Le nouveau variant du coronavirus se répand à une vitesse fulgurante, en témoignent les dernières déclarations de plusieurs pays. Omicron est désormais dominant au Danemark, qui a lui aussi enregistré un record national de cas en 24h mardi. Selon le gouvernement français, plus d'une contamination sur trois semble maintenant liée à Omicron à Paris, et une sur cinq dans le pays. Aux Etats-Unis, Omicron est également devenu dominant, avec 73,2% des nouvelles infections au Covid-19 lors de la semaine qui s'est achevée le 18 décembre, selon les autorités sanitaires. (Belga)