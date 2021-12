Des écrans géants pour diffuser des v?ux du monde entier à Bruxelles

(Belga) Des écrans géants installés dans plusieurs endroits de Bruxelles diffuseront les v?ux des citoyens jusqu'au 10 janvier, a annoncé mercredi, Brussels Wish, à l'initiative du projet. Ceux qui le désirent pourront en profiter pour soutenir la Croix-Rouge.

À partir d'aujourd'hui/mercredi, les écrans disposés Porte de Namur, Place Rogier, Mont des Arts et Place communale de Molenbeek, diffuseront les messages envoyés par les citoyens sur les réseaux sociaux ou par SMS. La campagne a pour objectif "de remercier un corps de métier, un proche, un voisin ou un anonyme pour sa bienveillance, et ainsi lutter contre l'isolement et renforcer les liens". Afin de diffuser ses v?ux, il suffit de poster un message sur Twitter ou Instagram avec le hashtag #Brusselswish. Le message sera automatiquement détecté et retransmis sur les écrans géants à travers la capitale. Il est également possible d'envoyer son message sur le site www.wish.brussels ou par sms au 0460 20 30 17. Pour soutenir le plan hiver de la Croix-Rouge, les messages peuvent être envoyés avec le mot-clé "Wish" par sms au 4666. (Belga)