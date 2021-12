Coronavirus - AstraZeneca veut produire un vaccin anti-Omicron en collaboration avec Oxford

(Belga) AstraZeneca collabore actuellement avec l'Université d'Oxford pour produire un vaccin efficace contre le variant Omicron du coronavirus, a indiqué mardi un porte-parole de la société anglo-suédoise.

"Les vaccins basés sur l'adénovirus (comme ceux fabriqués par Oxford/AstraZeneca, ndlr) pourraient en principe être utilisés pour répondre plus rapidement à un nouveau variant que certains ne l'ont réalisé auparavant", a expliqué Sandy Douglas, responsable de la recherche à Oxford, au Financial Times. La semaine dernière, AstraZeneca avait indiqué qu'un médicament anti-corona du laboratoire pharmaceutique fonctionnait également contre Omicron. Des tests en laboratoire ont en effet montré que le traitement par anticorps d'AstraZeneca contre le Covid-19 peut neutraliser le nouveau variant. Les fabricants de vaccins Pfizer/BioNTech et Moderna ont déjà fait savoir qu'ils travaillaient eux aussi sur des vaccins contre Omicron. Moderna espère commencer les essais cliniques au début de l'année prochaine. (Belga)