Achat d'un bien immobilier: qu'est-ce que la vente "à pli fermé"?

Une vente " à pli fermé", c'est un terme que l'on entend parfois dans l'immobilier. A quoi cela correspond-il? Quels sont les avantages et inconvénients de ce type de vente? On vous en dit plus.

Dans l’immobilier, on entend parfois parler de "vente à plis fermés". On emploie ces termes lorsque les différents acheteurs potentiels font chacun une offre pour le même bien, sans que les différentes parties sachent qui a proposé quel montant. Une fois que tous les candidats ont soumis leurs offres, le vendeur choisit l’offre à accepter. Notons que ce dernier ne doit pas nécessairement opter pour l’offre la plus élevée, bien que, dans la pratique, ce soit généralement le cas.

Actuellement, ces offres sont en forte augmentation et c’est logique. On constate aujourd’hui que, pour certains bien recherchés, il y a un nombre considérable de demandes, parfois jusqu’à 30 visites pour un bien. C’est pour cela que de plus en plus d’annonces immobilières parlent d’offres ou de prix "de base". C’est aussi pour cela que lorsque vous contactez un agent immobilier, il vous explique souvent qu’il a reçu de nombreuses offres et vous demande votre dernière meilleure offre, à la hausse bien sûr.

Une vente plus équitable



De plus en plus de biens sont ainsi vendus plus chers que l’offre initiale. Mais tout le monde n’est pas nécessairement traité équitablement avec de tels procédés. Une vente sous pli fermé est un moyen de donner à chacun une chance équitable puisque la vitesse joue un moindre rôle. De cette façon, davantage de personnes auront la possibilité de visiter le bien et de faire une offre.

Reconnaissons cependant que si le prix est plus juste, il est logiquement plus élevé que si la transaction s’était effectuée de manière plus classique. Cela représente donc un avantage pour le vendeur, uniquement si son bien suscite un fort intérêt. Cette procédure est en effet déconseillée pour un bien peu attractif, car ce type de vente risque de limiter les candidats et donc les prix stagneront.

Des règles strictes pour les ventes sous plis fermés

Il existe des règles pour encadrer ce type de vente : il est interdit de la qualifier de "vente publique" et d’opposer les vendeurs les uns aux autres pour faire monter les enchères. Personne ne peut savoir, pas même le vendeur ou son mandant, ce qu’il y a dans les enveloppes. Et il faut informer clairement toutes les parties intéressées des conditions de la vente et de la date limite de soumission.

On peut alors se poser la question de savoir s’il existe un réel intérêt pour l’acheteur ou si, au contraire, il subit en quelque sorte les conditions du vendeur… Les avantages sont l’équité de la vente et le temps pour faire une offre car, souvent, le bien dont vous rêvez est déjà parti avant que vous ayez le temps de faire cette offre. Il y a également le fait de faire une offre qui correspond à vos moyens. Généralement, dans une enchère classique, vous allez sans doute être poussé à dépasser vos moyens…

Enfin, un conseil, mettez une durée à votre offre. Sinon, vous pourriez avoir de mauvaises surprises…