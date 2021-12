DIRECT CODECO: des mesures immédiates seront bel et bien prises cet après-midi

Le ministre-président de la région bruxelloise Rudi Vervoort participera au comité de concertation de cet après-midi avec les autres dirigeants des gouvernements fédéral et régionaux. A quelques heures de cette réunion sur d'éventuelles nouvelles mesures à prendre dans le cadre de l'épidémie de Covid, il a dévoilé sur Bel RTL ce à quoi il fallait s'attendre.

COMITÉ DE CONCERTATION AUJOURD'HUI: VOICI LES 5 POINTS QUI SERONT DISCUTÉS

"Les chiffres actuels de l'épidémie de coronavirus sont décroissants, c'est clair que ça diminue. Mais on voit la vague Omicron arriver", a commencé le chef du gouvernement bruxellois, précisant qu'"il y a des éléments qu'on ne maîtrise pas depuis le début" et qu'"il faut bien reconnaître qu'on n'a aucune certitude et que les situations ne sont pas comparables entre la Belgique et les Pays-bas ou la Belgique et le Royaume-Uni."

Interrogé par Fabrice Grosfilley, Rudi Vervoort a rapidement levé le doute. Des mesures immédiates seront bel et bien prises cet après-midi : "Il faudra prendre des mesures immédiates et puis prévoir des mesure si un scénario pessimiste se confirme", a-t-il dit, ajoutant que "les mesures concerneront les lieux où le risque de contamination est le plus important."

Un nombre de limite de personnes aux événements semble être une mesure très probable. "Ce sera sur la table", a indiqué Rudi Vervoort.

Par contre, il n'y aura pas de retour d'une bulle sociale, au contraire par exemple des Pays-Bas. Cependant, "on encouragera l'usage des autotests si le nombre le justifie", a précisé le ministre-président.

Les experts ont suggéré la fermeture de l'horeca à 20h. "Elle n'a aucun sens" selon Rudi Vervoort qui a déclaré aussi qu'il n'y aurait pas de fermeture de frontières.