Grave accident de la circulation sur l'E42 à Péruwelz

Un automobiliste, seul en cause, a effectué des tonneaux la nuit dernière sur l'autoroute E42 Tournai-Mons à hauteur de Péruwelz. Le conducteur, grièvement blessé, a été conduit dans un hôpital de Tournai après avoir été désincarcéré.



Les services de secours de Wallonie picarde ont été alertés mardi soir, vers 23h30, qu'un accident de la circulation s'était produit sur l'autoroute E42 à Péruwelz. L'accident a eu lieu à hauteur de Roucourt, dans le sens Tournai-Mons. Venant de Tournai et d'Antoing, un véhicule de désincarcération, un camion de balisage, trois ambulances, un SMUR ainsi qu'un véhicule de commandement ont été dépêchés sur place. "Au départ, on nous avait signalé la présence de trois personnes dans cette voiture immatriculée en France. Finalement, seul le chauffeur était à bord", explique le lieutenant Hrold Vaesken qui a dirigé l'intervention. Âgée de 27 ans, la victime a dû être désincarcérée, puis prise en charge par les urgentistes. L'homme, qui était conscient, a été grièvement blessé et admis au service des urgences du centre Union à Tournai. Selon les premiers éléments de l'enquête, le conducteur a perdu le contrôle de sa voiture, a effectué plusieurs tonneaux, puis s'est arrêté sur le toit au milieu des deux bandes de circulation. Le passage étant entravé, les usagers en direction de Mons ont dû emprunter la bande d'arrêt d'urgence. Cet accident a sérieusement perturbé la circulation.