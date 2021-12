Une personne agressée par arme à feu à Gosselies

Hier soir, à Gosselies dans la rue de Jumet, des coups de feu ont été entendus. Cindy, via le bouton orange, a décidé de nous alerter à ce sujet. "Coups de feu dans la rue de Jumet hier soir, ambulances et police sur place. C’est la troisième fois en trois mois !"



Contactée par notre rédaction, la police de Charleroi a expliqué les faits par l’intermédiaire de son chef de corps, Laurent Van Doren. "Il y a effectivement eu des coups de feu hier soir. Une personne a été agressée mais ses jours ne sont pas en danger. Nos équipes sont intervenues rapidement, ainsi que le GSA (Groupe de surveillance et d’appui) car l’attaque s’est faite avec une arme. L’auteur est inconnu."



C’est désormais la Police Judiciaire fédérale qui reprend l’enquête en main.