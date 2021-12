L'Horeca présente un appareil perfectionné pour ventiler et purifier l'air: la solution pour éviter une nouvelle fermeture?

Pour tenter de convaincre le Premier ministre et les autorités qui se réunissent ce mercredi après-midi de ne pas refermer les établissements Horeca, plusieurs restaurants ont installé un système de ventilation très perfectionné censé purifier l’air et limiter la propagation du Covid. Les résultats de ce projet entamé depuis le mois de juillet ont été présentés ce mercredi matin et, selon eux, ils ont très positifs.

L’appareil ventile et purifie l’air. Dans un établissement Horeca de la région bruxelloise, plusieurs de ces machines ont été installées. "Le principe est très simple : l’air arrive dans l’appareil, il est filtré avec un filtre antivirus et puis l’air ressort purifié. Il faut 14 minutes pour avoir un air totalement impeccable et débarrassé de tout virus ou bactérie", explique Thierry Goor, fondateur du Wolf.

Le dispositif est testé depuis le mois de juillet dans 5 restaurants et boîtes de nuit emblématiques de la capitale. "Aujourd'hui, l’Horeca se prend en main. L’Horeca n’a pas attendu le gouvernement. L’Horeca vient avec des solutions vers le gouvernement pour éviter ce yoyo de fermeture. Et on vient avec des solutions de filtration et d’épuration de l’air", souligne Fabian Hermans, administrateur de la fédération Horeca Bruxelles.

"Nous avons travaillé et collaboré avec une entreprise belge spécialisée dans la filtration et l'épuration de l'air. C’est leur core business et aujourd'hui, on vient avec des solutions puisque ce travail qui a été mis en place l’a été également que des scientifiques", poursuit-il.

Coût de cet appareil ? Entre 1.500 et 3.000 euros selon sa taille. Mais pour qu’il soit efficace, il faut veiller à plusieurs choses : "Il est nécessaire d’utiliser un filtre adapté et de le changer régulièrement. Ces filtres coûtent chers mais ils retiennent effectivement les virus et les bactéries", indique Michael Navez, conseiller en prévention.

Ces appareils sont déjà utilisés dans certains hôpitaux et tout type de lieu de travail.