La fédération horeca Bruxelles est prête pour n'importe quelle forme de Covid

Le travail de la Fédération horeca Bruxelles mené en collaboration depuis mars 2020 avec la société spécialisée dans la filtration de l'air Deltrian, permet aujourd'hui au secteur de dire qu'il est "prêt pour le Covid 26 ou 32, qu'il faut arrêter de jouer au yoyo avec l'horeca et qu'il peut rester ouvert", a martelé mercredi lors d'une conférence de presse Fabian Hermans, président de la fédération sectorielle bruxelloise.

Depuis juillet dernier, des systèmes de ventilation et de purification de l'air de la marque belge ont été financés par la fédération et le gouvernement bruxellois, à l'initiative de la secrétaire d'Etat Barbara Trachte (Ecolo), et installés au sein de cinq établissements de la région-capitale. Le test grandeur nature a donc été mené au restaurant "Comme chez Soi", dans la boite de nuit "Le Fuse", au food market "The Wolf", au café-brasserie "Le Temby's" et au bar "l'Archiduc". Chaque adresse a été équipée d'appareils de filtration et de désinfection aux UVC dimensionnés par Deltrian, en fonction des types d'occupation et des volumes d'espaces traités. Les rapports de tests établis par l'organisme de certification indépendant HEX démontrent que l'efficacité de ces appareils d'assainissement de l'air permet d'en améliorer significativement la qualité et d'éviter d'atteindre les seuils interdits, souligne la Fédération Horeca Bruxelles. A l'approche du nouveau Comité de concertation de ce mercredi, la fédération plaide pour que les mesures actuelles d'ouverture soient maintenues car elles sont "primordiales pour le secteur dont le chiffre d'affaires est en chute catastrophique. Il faut qu'on arrête de jouer au yoyo avec le secteur. Nous nous sommes pris en charge, nous devons rester ouverts", a conclu M. Hermans dont l'organisation représente 30.000 emplois pour 7.000 établissements à Bruxelles.