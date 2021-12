"À table !" avec Maria Del Rio et Olivier Schoonjans

Le second ouvrage du livre de recettes du Télévie présente 20 recettes imaginées par vos personnalités préférées. Sur le plateau de notre journaliste Alix Battard, Olivier Schoonjans et Maria Del Rio reviennent sur leur expérience avec le chef Yves Mattagne et l'élaboration de leurs recettes.

Maria,vous qui ne savez pas cuisiner, étiez-vous à l'aise de présenter une recette de cuisine ?

M: Oui, j'étais heureusement accompagné non seulement de toute l'équipe du Good Morning, mais aussi du chef Yves Mattagne. Ça ne pouvait que bien se passer.

Comment est Yves Mattagne comme coach?

M: Il est dur.

O: Oui il est assez dur. Moi ce qui m'a impressionné, c'est la taille de son couteau. Il a un énorme couteau qui lui permet de presser l'ail avec toute la tranche. Moi ça m'a impressionné. C'est beaucoup plus facile de faire comme ça, car on ne perd rien de l'ail.

Olivier, quel genre de cuistot êtes-vous?

O: Moi ce que j'aime bien, c'est mélanger les ingrédients et puis avant de goûter me dire: "ça va être bon, mais je rajouterai du sel" et enfin rajouter du sel.

Et vous Maria ?

M: Pour moi la première étape quand j'ouvre le frigo, c'est de constater qu'il n y a pas grand-chose car j'ai vraiment un souci à faire les courses. Je manque aussi de cette créativité. Je crois pourtant que c'est la base de la cuisine. Avec l'équipe du Good Morning nous avons fait un pain de viande. Nous avions envie d'être tous ensemble et c'est vrai que ce plat représente cette envie d'être tous ensemble. On voulait trouver ce plat qui représente ce "bon plat du dimanche" où la famille se retrouve autour de la table. Les plus grands comme les plus petits apprécieront ce pain de viande enrobé de lard. A la base, c'était la recette de maman. "À la base", car nous étions au côté de Yves Mattagne qui se demandait quel était le secret de ma maman. On a téléphoné à ma maman en FaceTime et elle a débarqué en ne sachant même pas qu'elle était filmée. Elle lui a dit "Écoutez, mon secret, c'est que je le prends chez mon boucher et c'est délicieux". Pendant des années, j'ai cru que c'était son pain de viande alors que c'était celui du boucher!