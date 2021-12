Réveillon de Noël: voici quelques conseils et astuces pour décorer votre table avec des objets recyclés

Les fêtes approchent à grand pas ! Si vous n’avez pas encore d’idées pour la décoration de votre table, vous pouvez écouter les conseils prodiguer par Anouchka Déco. Elle était l’invitée de notre journaliste Alix Batard dans le JT de 13h00.

Il est temps de penser à une belle décoration de table pour le réveillon de Noel. Chaque année, il y a des tendances. Mais cette année, la grande mode, c’est de réaliser sa décoration soi-même. "Le rouge est très présent, mais cette année c’est surtout cette envie de fabriquer soi-même. On a envie d’aller recycler d’aller chercher des choses qu’on a dans ses placards, dans ses tiroirs et de créer des choses. (…) Il ne faut pas dépenser forcément beaucoup d’argent pour faire des jolies décorations. L’idée, c’est de vraiment animé la table de Noel". Pour ce faire pourquoi pas fabriquer un chemin de table avec des branches de sapin.

Lors de cet entretien, la décoratrice d’intérieur n’a pas hésité à montrer des exemples pour les téléspectateurs puissent s’en inspirer. " Qu'avez-vous ?" "J’avais de la ficelle de l’année dernière, avec des petites étiquettes. J’ai pris une bête carafe, à l’intérieur j’y ai mis un peu de branche de sapin, de l’eau et ensuite j’y ai déposé une bougie."

D’autres bricolages peuvent être réalisés notamment avec des pommes de pains. Les enfants peuvent aussi y participer. Mais pour réussir une belle table, l’astuce est de conserver la décoration des années précédentes. "Très important quand on dresse une table, c’est d’avoir de jolies serviettes. Le pliage doit être simple. On roule la serviette et on la noue avec de la ficelle et on y ajouter un bâton de cannelle ou une branche de sapin"

Laissez votre créativité s’exprimer.