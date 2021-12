Des logements sociaux privés de chauffage depuis 5 jours à Villers-la-Ville

Le froid s'est emparé de nos régions et dans la commune de Villers-la-Ville, à Marbaix précisément, plusieurs locataires de maisons sociales n'ont plus de chauffage. Cela fait cinq jours que le système est en panne et les écoles étant fermées, même les enfants doivent subir cette situation toute la journée.

Après cinq jours sans chauffage la colère commence à monter chez certains habitants de Marbaix. "On en a assez. On voudrait que cette chaudière soit remplacée ou définitivement réparée." explique une locataire.



Au total, dix habitations sont concernés par cette panne de chaudière générale. Aline nous a invité dans ce qu'elle surnomme aujourd'hui, son congélateur. "Mon fils dort très mal parce qu'il a froid. On l'emballe le plus possible dans des couches de vêtements et ma grande a des pyjamas en éponge."



Là-bas, c'est double couverture pour tout le monde même pour les animaux. "Tous les animaux ont froid. Ma fille a un petit hamster dans sa chambre et on ne le voit pas, il est en hibernation." décrit-elle avec ironie.



A l'extérieur, la pelouse est complètement gelée : température ce midi : -2°. Christine souffre d'un grave handicap et impossible de se réchauffer. "Quand je ne peux pas bouger, je suis là dans le froid et ce n'est pas agréable quoi. Les rhumatismes et l'arthrose c'est douloureux par ce temps-là."



Dans la maison d'à côté, Gilberte a sorti sa casserole afin de se laver. Dans son salon, c'est en doudoune qu'elle regarde la télé. La société qui gère ces logements promet un retour à la normale avant demain. En attendant, Aline a déjà pris les devants en achetant des nouvelles doudounes pour ses enfants.