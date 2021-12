Une manche belge des World E-Bike Series au Circuit de Francorchamps en septembre 2022

(Belga) Le Circuit de Spa-Francorchamps.fera son entrée en 2022 dans le calendrier des World E-Bike Series (WES). La "WES Spa-Francorchamps UCI E-Mountain Bike World Cup se tiendra, c'est une première en Belgique, les 3 et 4 septembre 2022.

Le circuit spadois est un des circuits les plus légendaires des sports moteurs. Selon ses instances, les étendues boisées autour du circuit offriront un terrain idéal pour un parcours de Coupe du Monde de VTT électrique. Une "Ride WES", traditionnelle randonnée pour les amateurs des WES, aura lieu le 4 septembre, parallèlement aux compétitions. Le parcours sera conçu par le staff WES en collaboration avec les équipes de Spa-Francorchamps. "Nous sommes ravis d'annoncer un accord de plusieurs années avec un site de renomméée mondiale tel que le Circuit de Spa-Francorchamps"», a indiqué mercredi dans un communiqué Francesco Di Biase, CEO et Fondateur du WES. "Organiser un événement WES au sein d'un circuit aussi emblématique représente une nouvelle opportunité pour WES et pour le circuit de promouvoir la transition électrique, d'innover et de diversifier l'offre d'événements sportifs du circuit". "C'est une nouvelle étape de sa diversification que le circuit franchit aujourd'hui", a, pour sa part, souligné Melchior Wathelet, président du Conseil d'administration du Circuit de Spa- Francorchamps. " Tout en gardant son ADN de temple des sports moteurs, le circuit souhaite depuis plusieurs années développer de nouveaux événements car son site, outre sa piste, est un formidable outil". (Belga)