Pas d'ouverture prolongée pour l'horeca pour les fêtes

Malgré les demandes venant du secteur de l'horeca, les règles corona y resteront inchangées dans les prochaines semaines, sans exception pour les fêtes de fin d'année, est-il ressorti mercredi du Comité de concertation consacré à la pandémie de Covid-19.



Les établissements continueront de devoir fermer leurs portes à 23h00, y compris durant les veillées de Noël et de Nouvel An, a précisé le cabinet du Premier ministre.

"Avec un comité de concertation le 22 décembre, il fallait déjà faire une croix sur les fêtes. On espérait une ouverture prolongée pour les réveillons. On avait pris des réservations et on va pouvoir tout décommander. C’est une catastrophe. Ici, dans le Carré à Liège, 30 à 40% du chiffre d’affaires se fait après 23h", a déclaré Marc, le patron d’un restaurant à Liège.

Lors de la conférence de presse suivant le "codeco", le Premier ministre Alexander De Croo a exposé quelques restrictions supplémentaires, touchant principalement les événements, la culture et le sport (public interdit, peu importe le lieu).