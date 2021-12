Fermeture des cinémas dès dimanche: "On est étonnés, abasourdis et enragés"

"Tous les évènements et activités en intérieur" seront interdits à partir de ce dimanche 26 décembre, à quelques exceptions près, a indiqué le Premier ministre Alexander De Croo mercredi en fin d'après-midi, à l'issue d'un comité de concertation avec les entités fédérées consacré à la pandémie de Covid-19.



Cela vaut pour les marchés de Noël, les cinémas, les congrès, les représentations culturelles et autres activités récréatives organisées en intérieur (congrès, escape rooms, bowling, darts, etc.), par exemple, mais pas pour les réceptions de mariages, les funérailles, musées, bibliothèques et infrastructures sportives, a précisé le Premier ministre en conférence de presse. Les centres de bien-être (saunas, etc.), ainsi que les activités socioculturelles "axées sur les besoins des groupes vulnérables", activités de formation continue et activités pour jeunes avec encadrement professionnel tombent aussi sous les exceptions à l'interdiction.

Les décisions du Comité de concertation représentent donc un gros coup dur pour les cinémas. "On est étonnés, abasourdis et enragés", a confié Thierry Laermans, le secrétaire général de la fédération du cinéma de Belgique, dans le RTL INFO 19H. "On se trouve face à une décision qui est totalement arbitraire. On a eu la confirmation par le professeur Marc Van Ranst que l’avis du groupe d’experts (GEMS) ne comprenait pas la fermeture des salles de cinéma. (…) Malgré tout, on se retrouve face à une fermeture totale et des cinémas privés de public durant les fêtes de fin d’année."

Et de conclure: "Les salles de cinéma ont déjà été fermées durant plus de 15 mois au total. Avec cette nouvelle période, on sera largement au-dessus d’une perte de 600 millions d’euros de chiffre d’affaires pour le secteur, ce qui est énorme."