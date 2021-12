Coronavirus - La Fédération des prestataires de mariage satisfaite à l'issue du Codeco

(Belga) La Fédération belge des prestataires de mariage s'est montrée satisfaite mercredi soir à l'issue du Comité de concertation. Ce dernier a décidé de ne pas imposer de mesures supplémentaires pour les mariages.

"Il est important que les mariages prévus en janvier puissent se dérouler, car la majorité était des mariages reportés", a réagi la porte-parole de la fédération Isabelle Ghosez. "Les gens en ont assez de reporter et donc nous sommes très heureux. Les ministres ont certainement écouté attentivement nos préoccupations." "C'est également une bonne chose qu'il y ait des certitudes sur le long terme pour nos fournisseurs", conclut la porte-parole. "Cela signifie que des contrats peuvent également être conclus pour des mariages dans le futur et pour l'été. Dans le cas contraire, les couples n'auraient plus projet d'organiser un mariage." (Belga)