Coupe de Belgique de handball - Pelt, Bocholt, Tongres et Atomix qualifiés pour les demi-finales

(Belga) Le Sporting Pelt, Bocholt, Tongres et Atomix se sont qualifiés pour les demi-finales de la Coupe de Belgique de handball après les quarts de finale joués mercredi.

Dans le seul duel entre équipes de BeNeLeague, Pelt s'est imposé sur le fil à Hasselt (36-38) tandis que Bocholt a eu plus facile sur le terrain de l'Union Beynoise, équipe de Nationale 2 (16-47). Egalement pensionnaires de Nationale 2, United Brussels et Herstal ont respectivement subi la loi de Tongres (22-34) et d'Atomix (28-40). (Belga)