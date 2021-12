Coronavirus - Covid-19: plus de 100 millions de cas sur le continent américain

(Belga) Le nombre de cas de Covid-19 depuis le début de la pandémie a dépassé les 100 millions sur l'ensemble du continent américain, a annoncé mercredi l'Organisation panaméricaine de la Santé (OPS).

Plus de la moitié de ces cas (51 millions) ont été signalés aux Etats-Unis et 22 millions au Brésil, selon l'OPS, qui indique aussi que des cas de variant Omicron ont été signalés das 19 pays et territoires du continent. "Les pays doivent maintenir leurs mesures de santé publique pour limiter la transmission du virus et l'ajuster aux risques locaux" de propagation, a déclaré dans un communiqué la directrice de l'OPS, Carissa Etienne. Selon l'OPS, la majorité des pays des Amériques auront atteint ou dépassé d'ici la fin de l'année l'objectif fixé par l'Organisation mondiale de la santé de 40% de la population éligible vaccinée contre le coronavirus. Mais certains pays comme Haïti, le Guatemala ou la Jamaïque devraient ne pas y parvenir. (Belga)