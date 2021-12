Saint-Servais: il veut faire assassiner son ex à coups de marteau pour 1.250€, l'exécuteur va voir la police

Cinq ans de prison avec sursis pour ce qui excède la détention préventive déjà subie ont été prononcés, jeudi par le tribunal correctionnel de Namur, à l'encontre d'un homme poursuivi pour avoir commandité une tentative d'assassinat, le 23 septembre 2015 à Namur. Celui qui devait passer à l'acte à quant à lui été acquitté.



Tétraplégique, le principal prévenu a demandé à un de ses amis de tuer son ex-compagne contre une somme de 1.250€. Sous la pression, celui-ci a accepté. Le "commanditaire" l'a conduit à Saint-Servais, village de son ex, lui a précisé où elle habitait et lui a fourni un marteau. "L'exécuteur" s'est toutefois dégonflé au dernier moment. Il a laissé le marteau dans l'immeuble et est repassé par un lavoir pour se débarrasser de ses vêtements. Plus tard dans la soirée, il s'est dénoncé à la police après que le commanditaire lui a envoyé un SMS lui demandant si "cela avait été".