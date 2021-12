Avez-vous vu ce sac militaire dans les environs de la gare de Bruxelles-Nord ?

Via le bouton orange Alertez-nous, François nous a prévenu du vol dont il a été victime ce jeudi matin. Alors qu’il se trouvait à bord d’un train qui s’arrêtait en gare de Bruxelles-Nord aux alentours de 07h30, une personne lui a subtilisé son sac à dos de type militaire (voir photos) contenant des effets personnels, dont un ordinateur de marque Apple et des documents importants.



"Une fois arrivé à la gare de Bruxelles-Nord, l’individu m’a pris mon sac qui se trouvait près de moi alors que je regardais par la fenêtre et le temps que je réagisse, les portes du train s’étaient refermées et je n’ai pas pu sortir pour poursuivre le voleur", nous explique François.



Si vous apercevez le sac de François, contactez le sur son adresse mail f.sodoyez@hotmail.be ou par téléphone au +32(0)479/453.506