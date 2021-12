La Grand Poste à Liège brasse une nouvelle bière à la mousse crémeuse

Un petit bout d'Irlande à Liège. Ici, dans la Grand Poste fraîchement rénové, on y brasse depuis peu une nouvelle bière. Cette couleur et ce collier de mousse vous font probablement penser à une autre bière… C’est normal, la recette est la même. Et surtout, c’est en sortant de ces cuves pour être servie que le procédé est identique.

"C’est surtout la façon de la servir qui est particulière. Elle utilise de l’azote comme traditionnellement dans les Pubs en Irlande. Nous voulions vraiment nous coller au maximum à ce genre de bière. Nous faisons un Stout qui est sec, qui est très facile à boire. Et pour que ça soit complet, nous voulions vraiment avoir cette mousse crémeuse, ce produit soyeux typique pour proposer aux Liégeois un vrai Stout irlandais made in Liège", explique Bruno Bonaccheli, fondateur des brasseries de Liège.

La bière s'appelle "MeGustasTout".