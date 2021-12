Fermeture des lieux culturels: Ecolo demande de suspendre cette décision, d'autres partis critiquent

Le comité de concertation a décidé hier de (re)fermer les lieux culturels de manière préventive à partir de dimanche, craignant un emballement des contaminations Covid à cause du nouveau variant Omicron, plus contagieux (il représente désormais 33% des infections en Belgique) que le variant delta. La mesure est critiquée par les acteurs du monde culturel évidemment mais aussi par les experts scientifiques, des partis d'opposition et même des partis de la coalition du gouvernement.

Le Premier ministre, Alexander De Croo, et le ministre de la Santé, Frank Vandenbroucke, se sont donc trouvés bien seuls jeudi à la Chambre pour défendre les nouvelles mesures. Pourtant, à entendre l'un et l'autre, ces nouvelles mesures sont nécessaires. Plusieurs députés ont mis en avant le fait que les experts du GEMS, qui conseillent les autorités, ne préconisaient pas de telles décisions, du moins pas tout de suite mais en cas de hausse des contaminations. Or, selon les rapports reçus, vu l'évolution du variant omicron, celle-ci paraît inéluctable. Par souci de précaution, ces mesures ont été prises, même si elles sont "difficiles". "Fermer les yeux et se dire: on verra bien, est-ce une bonne politique? Non", a souligné M. De Croo qui se refuse à procéder comme les semaines passées où trois comités de concertation se sont succédé en moins de 20 jours.

En cas d'aggravation de la situation, c'est un confinement total qui menace, c'est-à-dire la fermeture de tous les secteurs, a fait remarquer M. Vandenbroucke qui a appelé, face à l'incertitude générée par le variant omicron, à faire le choix de la solidarité en faveur du système de soins de santé au bord de la saturation. Début janvier, la situation sera réévaluée et, mardi, le ministre rencontrera les acteurs du secteur culturel.

Dans la majorité, Ecolo a appelé le gouvernement à revoir sa décision. "Il faut de la proportionnalité et de la cohérence dans les décisions. Or, aujourd'hui, ce n'est pas le cas", a souligné Marie-Colline Leroy. "Il faut avoir le courage parfois de reconnaître que l'on n'a pas fait les bons choix. M. le Premier ministre, revoyez ces décisions".

Au PS et au MR mais aussi au CD&V, l'incompréhension domine également alors que ces partis sont représentés au comité de concertation.

La situation n'a pas échappé au cdH et au PTB. La cheffe de groupe centriste, Catherine Fonck, a déposé une motion d'ordre demandant de revoir la décision. Elle attend le soutien des partis de la majorité qui se sont exprimés et a dénoncé un "marchandage" qui s'est fait sur le dos de la culture. Le PTB est sur la même ligne. "Ecolo, PS, MR: comment avez-vous pu décider de tuer à nouveau la culture?", a lancé Raoul Hedebouw.

La Chambre doit encore statuer sur la recevabilité de la motion avant de se prononcer. Quoi qu'il en soit, le Premier ministre a appelé chacun à assumer les décisions prises. Il n'entend pas revenir sur les mesures adoptées. "Si on prend une décision, avec tous les gouvernements ensemble, qu'on s'est regardé dans les yeux et qu'on s'est dit: on pense que c'est la mesure à prendre, qu'on s'est basé sur des faits, eh bien, même si c'est difficile, il faut maintenir la décision", a-t-il dit.