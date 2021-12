POM Limburg et le Port d'Anvers concluent un partenariat

(Belga) La société provinciale de développement du Limbourg (POM Limburg) et le Port d'Anvers ont signé jeudi un accord de coopération visant à renforcer leurs atouts économiques respectifs. Les deux parties se sont engagées à établir une connexion durable entre le port d'Anvers et le pôle logistique du Limbourg.

La collaboration logistique entre POM Limburg et le Port d'Anvers a été scellée par un accord officiel jeudi en présence de la ministre flamande de la Mobilité, Lydia Peeters (Open Vld). "Cette connexion a un objectif commun : renforcer les atouts économiques de chacun et rendre les entreprises de logistique encore plus compétitives", a déclaré Mme Peeters. "Les transports et la logistique sont le c?ur et les vaisseaux sanguins d'une économie saine. L'avenir de la logistique est plus que jamais multimodal, le transport routier, ferroviaire et maritime allant de pair." L'accord a été baptisé "Schelde-Maascorridor Antwerpen-Limburg". La situation centrale du Limbourg est l'un des principaux atouts de la province, selon le président de POM Limburg, Tom Vandeput (CD&V). "Notre province se trouve à l'intersection entre le port d'une part, et l'arrière-pays industriel et l'aéroport de Liège d'autre part. Le Limbourg est donc un important corridor pour le port d'Anvers", a souligné M. Vandeput. L'ambition est de renforcer les atouts économiques des deux parties. Le partage des informations, le développement d'une connexion durable et la numérisation de la chaîne logistique sont des éléments essentiels à cet égard. "L'ancrage des liens entre le port et son arrière-pays, et l'optimisation des connexions sont essentiels", a précisé l'échevine du port d'Anvers, Annick De Ridder (N-VA). (Belga)