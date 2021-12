Prévisions météo: quel temps pour le réveillon de Noël?

La journée de vendredi sera très nuageuse avec parfois quelques faibles pluies intermittentes ou de la bruine, selon les prévisions de l'Institut royal météorologique (IRM). Il fera doux avec des maxima de 4°C en haute Ardenne à 10°C sur le nord-ouest du pays, sous un vent faible à modéré.



Le père Noël fera sa tournée sous la pluie et une nébulosité abondante.

Dans la matinée de samedi, pluies et bruines perdureront, et quelques flocons tomberont éventuellement sur l'extrême nord du pays. L'après-midi, le temps deviendra plus sec mais avec parfois encore quelques faibles précipitations résiduelles. De la brume ou localement du brouillard réduiront la visibilité en Ardenne. Les maxima seront compris entre 3°C sur l'extrême nord du territoire et 7 ou 8°C le long de la frontière française.

Dimanche, le ciel sera très nuageux avec des périodes de pluie ou de bruine. Les maxima se situeront entre 2 et 8 degrés, sous un vent le plus souvent modéré d'est à sud-est.

Lundi, les champs nuageux devraient rester nombreux avec d'abord probablement un temps sec. Plus tard dans la journée, le risque de pluie devrait augmenter à partir du sud, mais la prévision est encore très incertaine. Les maxima se situeront entre 5 et 9 degrés, sous un vent modéré d'est à sud-est.

Suivant les projections actuelles, la journée de mardi devrait être marquée par des périodes prolongées de temps sec, et la possibilité de quelques timides éclaircies. Le risque de précipitation ne peut toutefois être écarté. La douceur persistera avec des maxima de 4 à 8 degrés.

Mercredi, le temps deviendra plus doux et il faudra encore composer avec un risque de précipitations. Les températures pourraient atteindre ou même dépasser les 10 degrés.

Jeudi, le risque de précipitations pourrait devenir plus faible et les températures pourront encore gagner un ou deux degrés avec des maxima de l'ordre de 12 degrés dans le centre du pays.