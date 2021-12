Coronavirus - BILAN MONDIAL: contaminations records en France, retour du masque à l'extérieur dans plusieurs pays d'Europe

Nouvelles mesures, nouveaux bilans et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.



Equateur : vaccination obligatoire dès 5 ans, première mondiale



La vaccination contre le Covid-19 a été déclarée obligatoire en Equateur dès l'âge de cinq ans, une première mondiale pour ce groupe d'âges, a annoncé jeudi le ministère de la Santé.



Jusqu'ici, seule une poignée de pays ont rendu obligatoire la vaccination aux personnes majeures.

Contaminations records en France...



Les contaminations par le Covid-19 ont dépassé les 90.000 nouveaux cas enregistrés en 24 heures en France, un seuil jamais atteint et un record absolu dans ce pays depuis le début de l'épidémie en mars 2020, selon les chiffres donnés jeudi par Santé publique France.



... et au Royaume-Uni



Le Royaume-Uni a enregistré jeudi près de 120.000 cas supplémentaires de Covid-19, un nouveau record. Dans son message de Noël, le Premier ministre Boris Johnson exhorte les Britanniques à se faire vacciner en guise de cadeau "merveilleux" au Royaume-Uni.



Retour du masque à l'extérieur



Après l'Espagne, qui a rétabli le port du masque obligatoire à l'extérieur, la Grèce a annoncé que le port du masque serait obligatoire en intérieur comme à l'extérieur pendant les fêtes de fin d'année.



Le gouvernement italien a lui aussi annoncé jeudi soir que le port du masque chirurgical à l'extérieur allait devenir obligatoire dans toute l'Italie. Il a ajouté que le masque assurant une protection supérieure, le FFP2, deviendrait obligatoire pour se rendre au cinéma, au théâtre, aux événements sportifs ou dans les transports publics.



La justice espagnole autorise le couvre-feu en Catalogne



La justice espagnole a autorisé l'instauration d'un couvre-feu nocturne dans la plus grande partie de la région de Catalogne (nord-est) afin de freiner l'explosion des cas.



Omicron : risque d'hospitalisation réduit



Les patients contaminés par le variant Omicron du coronavirus présentent un risque nettement moins élevé, jusqu'à 70%, d'être hospitalisés par rapport au variant Delta, selon une analyse de l'agence de sécurité sanitaire britannique.



La pilule de Merck autorisée aux Etats-Unis



La pilule contre le Covid-19 du laboratoire Merck, destinée aux adultes à hauts risques, a été autorisée d'urgence par l'Agence américaine du médicament, au lendemain de l'autorisation d'une pilule similaire mise au point par Pfizer.



Le FMI prolonge des aides d'urgence



Le Fonds monétaire international (FMI) va maintenir pendant 18 mois supplémentaires un accès plus souple à ses fonds d'urgence, pour aider les pays aux difficultés persistantes liées à la crise provoquée par le Covid-19.



55 cas sur un bateau de croisière



Cinquante-cinq personnes ont été testées positives au Covid-19 à bord d'un bateau de croisière de Royal Caribbean International parti samedi de l'Etat américain de Floride, a indiqué la compagnie.



Plus de 5,37 millions de morts



La pandémie a fait au moins 5,37 millions de morts dans le monde depuis fin 2019, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles jeudi en milieu de journée.



En valeur absolue, les pays qui ont enregistré le plus de morts depuis janvier 2020 sont les Etats-Unis (813.991), le Brésil (618.228), l'Inde (478.759) et la Russie (301.271).



L'Organisation mondiale de la santé estime, en prenant en compte la surmortalité directement et indirectement liée au Covid-19, que le bilan de la pandémie pourrait être deux à trois fois plus élevé que celui officiellement recensé.