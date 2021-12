Les églises expriment leur solidarité envers la culture: "Une décision que je considère injuste"

Jean Kockerols était l’invité de 7h50 sur BEL RTL. Il est revenu sur les mesures qui ont touché les cultes pendant cette crise du Covid-19. Il estime que l’église a été mal considérée par les politiques et exprime sa solidarité envers le secteur de la culture. L’évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles répond aux questions de Fabrice Grosfilley.

La période de Noël est loin d'être sereine. Beaucoup de personnes sont aujourd’hui dans l’incompréhension et la colère face aux nouvelles mesures décidées par le gouvernement lors du Comité de concertation de ce mercredi. Malgré cela, Jean Kockerols, évêque auxiliaire de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles, appelle la population à essayer de voir à Noël "tout ce qu’il y a de beau, tout ce qui est discret peut-être mais est positif." Pour lui, Noël c’est "le temps de la rencontre, le temps de se parler mais aussi de s’écouter."

Face à la fermeture des cinémas, théâtres, spectacles… dès ce dimanche, l’Evêque auxiliaire de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles exprime toute sa solidarité envers le monde de la culture. Il est inquiet pour le secteur mais estime que les premiers responsables sont les personnes à l’origine de ces décisions. Des décisions qu’il juge "injustes".

Les églises ont, elles aussi, dû fermer leurs portes à un moment donné. Des décisions que l'Evêque ne comprend pas non plus très bien. "Nous avons dû constater que nous passions, que ce soit à juste titre ou non, entre les salons de toilettage pour chiens et tels commerces particuliers. Les cultes n’ont pas été reconnus dans leur impact social quand même évident, leur importance dans la vie sociétale. C’est le regret que j’ai envie d’exprimer", a indiqué Jean Kockerols. "Nous sommes solidaires dans nos regrets", a-t-il ajouté en parlant de la culture qui doit probablement ressentir la même chose que lui.