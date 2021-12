Les chevaux de la police fédérale vont s'installer dans un haras de 15 hectares à Wisbecq

(Belga) La Régie des Bâtiments et la police fédérale ont ouvert à la presse, vendredi, les portes d'un haras récemment acquis à Wisbecq (Rebecq) par l'Etat belge pour 11,7 millions d'euros. Le haras de Wisbecq, d'une superficie de 15 hectares, accueillera la cavalerie de la police fédérale, actuellement hébergée sur le site de la caserne de Witte de Haelen, à Bruxelles. Les premiers chevaux devraient arriver sur place aux alentours du 15 janvier. Dans une phase transitoire, une petite antenne comprenant une dizaine de chevaux restera à Bruxelles. L'implantation à Rebecq permettra à terme de revenir au nombre de chevaux prévus pour la police, c'est-à-dire 110, alors qu'ils ne sont plus que 82 actuellement.

Au Haras de Wisbecq, les chevaux de la police bénéficieront d'environ 10 hectares de prairie, ce qui était évidemment impossible dans la capitale. Les installations rebecquoises comprennent aussi une piste extérieure d'un hectare pour l'entrainement et la formation, deux pistes intérieures, plusieurs tourniquets et ronds de longe, dix-huit paddocks où les chevaux peuvent se relaxer en liberté après ou avant les missions, une écurie de quarantaine... Il y a en tout 145 boxes, un vaste parking équipé spécifiquement pour accueillir les camions transportant les chevaux, et une accessibilité idéale puisque le haras est situé juste à la sortie de l'autoroute A8. Le site est aussi conçu de façon durable, avec des panneaux photovoltaïques assurant pratiquement une autonomie en électricité, et un bassin de récupération d'eau de plus d'un million de litres pour arroser les pistes. Les responsables de la cavalerie de la police fédérale parlent d'un "conte de Noël" pour les cavaliers et leur monture, alors que le site d'Etterbeek n'était plus aux normes et qu'une rénovation était compliquée. Pour le secrétaire d'État en charge de la Régie des bâtiments, Mathieu Michel, il s'agit d'un "investissement intelligent": il permet d'éviter une rénovation plus coûteuse, améliore les conditions de travail, apporte un plus en matière de bien-être animal, et permet de libérer de la place sur le site d'Etterbeek pour un développement à définir.