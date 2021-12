Jouets, friandises, pull de Noël... les animaux de compagnie seront aussi gâtés pour les fêtes: "Il va avoir son menu de Noël"

Nos animaux ne seront pas oubliés en ces fêtes de fin d'année. C'est même un business qui prend beaucoup d'ampleur. Les marques pour animaux de compagnie développent des produits de fêtes spécialement pour les gâter.

Jouets, friandises et même pull de Noël… Dans une boutique spécialisée à Uccle, où nous nous sommes rendus, les client sont venus gâter leur animal pour le réveillon. "On était venu pour acheter des croquettes et au final, en voyant le rayon jeux, on s'est dit qu'on allait acheter un petit cadeau de Noël aussi pour le chien. Cela lui fait plaisir et celui fera passer le temps quand on sera tous à table et qu'elle s'ennuiera", confie une cliente.

"Pour mon chien, je vais acheter des petits doudous pour dormir la nuit tranquillement. Pour mon chat, ce sera des petites souris et des petits jouets pour la distraire", déclare une autre. "Il va avoir son menu de Noël avec nous. Il aura les mêmes choses que nous, des petites verrines, du boeuf bourguignon avec du gratin dauphinois... Mais je ne lui donnerai pas de champagne", rigole une troisième cliente.

"Un membre de la famille à part entière"

De nombreux produits de Noël sont en vente ici, afin de choyer son compagnon durant les fêtes. "Le chien ou le chat est vraiment un membre de la famille à part entière, explique Simon Goubau, gérant d'un magasin de produits animaliers. On se rend compte que c'est vraiment très important pour les gens que les animaux comme les humains se sentent bien autour de la table de fêtes."

En moyenne, les clients dépensent à cette occasion entre 10 et 60 euros pour gâter leur animal. Une petite attention sans se ruiner, pour faire plaisir à un véritable membre de la famille.