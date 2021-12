Nouvelles mesures: les "jeux de café et jeux de hasard" interdits dans les cafés

L'arrêté royal détaillant les mesures ressorties du dernier Comité de concertation consacré à la pandémie a été publié ce vendredi. Il confirme dans les grandes lignes ce qui a été annoncé mercredi en conférence de presse par les différents gouvernements, mais précise également quelques questions laissées alors sans réponse.



Ainsi, si les entrainements et compétitions sportifs de tous niveaux doivent se faire sans public à partir de dimanche, l'exception est maintenue pour les jeunes sportifs mineurs d'âge. Ceux-ci peuvent être accompagnés par deux personnes majeures chacun. L'interdiction des activités en intérieur ouvertes au public signifie entre autres que les casinos, salles de jeux automatiques et bureaux de paris doivent fermer, mais aussi les salles de snooker ou billard et les espaces pour jouer aux fléchettes. Dans une même logique, il ne sera plus permis d'effectuer ces mêmes activités au café, où il sera donc interdit de jouer ("jeux de café et jeux de hasard"), même si le café en lui-même peut rester ouvert et servir ses clients jusqu'à 23h00. Les établissements sportifs (piscines, salles de sport, etc.) peuvent bien rester ouverts, à l'exception de leurs parties récréatives (comme un bassin tropical par exemple, qui doit donc fermer). Des règles sont à respecter, comme une bonne aération et la mise à disposition du public de gel désinfectant.

Pour les magasins et centres commerciaux, les règles sont: un maximum d'un consommateur par 10 m2 de la surface accessible au public, et des groupes de consommateurs limités à deux personnes sauf s'il s'agit de personnes d'un même ménage (elles peuvent alors être plus nombreuses), de personnes nécessitant assistance (l'accompagnateur ne compte pas) ou d'enfants (ne comptent pas, jusqu'à 12 ans). "Si la surface accessible au public est supérieure à 400 m², un contrôle d'accès adéquat doit être prévu", précise le texte. Certaines activités organisées et encadrées (camps sportifs, activités de jeunes, éducation permanente) restent possibles mais sous conditions et sans nuitée. Toutes ces nouvelles mesures entrent en vigueur dimanche 26 décembre et valent en principe jusqu'au 28 janvier.