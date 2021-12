TC Verviers - Six ans de prison requis pour avoir bouté le feu, de nuit, à un immeuble à Dison

(Belga) Un trentenaire, en séjour illégal en Belgique, était cité à comparaitre vendredi devant le tribunal correctionnel de Verviers, où on lui reproche cinq préventions. L'une d'elles concerne un incendie volontaire. Le feu a été bouté, le 29 août 2021, à un immeuble occupé de la rue de l'Industrie à Dison. Le ministère public a réclamé une peine de 6 ans de prison.

Un témoin avait appelé la police, indiquant qu'un matelas était en feu et qu'il avait intercepté le suspect, qui avait finalement pris la fuite. Le témoin était parvenu à agripper son sac à dos. Ce même témoin a ensuite reconnu le prévenu sur base d'un panel photos. Le locataire de l'appartement, où s'est déclaré l'incendie, a quant à lui reconnu le sac à dos et a précisé qu'il appartenait au prévenu qu'il avait hébergé. "Au vu de ses problèmes de consommation, le locataire a demandé au prévenu de quitter les lieux. C'est donc cela le motif", a souligné le magistrat qui ajoute qu'un autre témoin affirme que le prévenu s'est vanté de l'incendie. La défense conteste ces faits et demande l'acquittement pour cette prévention. Pour un vol avec violence et le séjour illégal, le parquet réclame deux ans de prison supplémentaires. Jugement le 21 janvier. (Belga)