Les magasins Trafic et Brico en feu à Marcinelle

Un incendie s'est déclaré ce vendredi soir dans un bâtiment accueillant des magasins Trafic et Brico à Marcinelle (Charleroi), situé route de Philippeville. Contactée par nos soins, la zone de secours Hainaut-Est nous confirme avoir envoyé deux équipes sur place, avec un renfort citerne de Marcinelle. "Le feu a pris dans le bâtiment du Trafic, et il s'est étendu au Brico. Pour l'instant il ne s'étend pas davantage, nos équipes gèrent. Mais ça reste des entrepôts avec beaucoup de produits qui peuvent s'enflammer. Heureusement, les magasins étaient vides et il n'y a pas de blessé a priori", nous a indiqué un pompier vers 19h20.