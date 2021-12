Prévisions météo: le père Noël devra se contenter d'un ciel gris

Le jour de Noël ne sera pas propice aux éclaircies, indique samedi l'Institut royal météorologique (IRM) dans son bulletin du matin. Des périodes de pluie ou de bruine sont prévues en matinée, tandis que quelques flocons de neige fondante tomberont sur l'extrême nord du pays. Il faudra attendre l'après-midi pour voir apparaitre un temps plus sec.



Les maxima, atteints le matin, seront compris entre 2°C dans l'extrême nord et 7°C près de la France. Le mercure plongera ensuite en cours de journée et les températures seront proches de 0°C dans l'extrême nord, autour de 1 à 2°C dans le centre et de 5°C dans l'extrême sud en fin d'après­-midi. Le soir, il fera généralement très nuageux et souvent sec avec seulement quelques averses isolées. La journée de dimanche débutera sous les nuages et sera rythmée par des périodes de pluie.

Au fil des heures, un temps un peu plus sec pourrait se profiler à partir du sud­-ouest, avec ensuite quelques averses éparses. Les maxima se situeront entre 3°C en Hautes Fagnes et 8°C sur l'ouest.