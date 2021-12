La Chine enregistre le plus grand nombre de cas de coronavirus depuis quatre mois

La Chine a signalé samedi 140 nouveaux cas de coronavirus, le chiffre le plus élevé depuis quatre mois, tandis que les autorités s'empressent de contenir l'épidémie dans plusieurs régions, dont la ville de Xi'an, où des millions de personnes sont confinées.



Sur les 140 nouvelles infections, 87 ont été transmises localement, selon un communiqué de la Commission nationale de la santé, contre 55 un jour plus tôt.



La plupart des contaminations se sont produites à Xi'an, dans la province du Shaanxi (nord-ouest), où 13 millions d'habitants sont confinés depuis jeudi.



La Chine est en état d'alerte alors qu'elle se prépare à organiser les Jeux olympiques d'hiver en février dans la capitale Pékin.



Alors que le pays a réduit le nombre de cas au minimum grâce à une stratégie "zéro Covid" qui inclut des restrictions aux frontières, de longues quarantaines et des confinements ciblés, les cas se sont multipliés ces dernières semaines.



Samedi, les images de la chaîne publique CCTV ont montré de longues files d'attente devant les centres de dépistage de Xi'an, alors que les autorités s'empressaient d'enrayer la dernière flambée infectieuse.



En vertu de règles strictes de confinement, depuis jeudi, les ménages de Xi'an ne sont plus autorisés à envoyer qu'un membre à l'extérieur tous les deux jours pour acheter des produits de première nécessité. Les habitants doivent obtenir une autorisation spéciale de leur employeur ou des autorités locales pour quitter la ville.



Xi'an a enregistré 330 cas symptomatiques transmis localement depuis que le premier cas a été signalé le 9 décembre 2021, ce qui est peu par rapport aux épidémies survenues ailleurs dans le monde.



Mais quelque 26 fonctionnaires du gouvernement de Xi'an ont été sanctionnés pour des manquements dans la prévention du virus, a indiqué vendredi l'organe disciplinaire chinois.



Les autorités locales dont on estime qu'elles n'ont pas réussi à contrôler le virus dans leur région sont régulièrement licenciées ou réprimandées dans le cadre de l'approche stricte de Pékin.



Les cas de Xi'an se sont jusqu'à présent propagés à cinq autres villes, dont Pékin, selon les médias d'État, alimentant les craintes quant à la rapidité de propagation du virus dans le pays.



La Chine a signalé 100.871 cas symptomatiques et moins de 5.000 décès depuis l'apparition du virus dans la ville de Wuhan fin 2019.