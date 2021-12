Cadeaux, repas, boissons chaudes: cette ville américaine, ravagée par une tornade, fête un Noël solidaire (vidéo)

Nourriture, boissons chaudes, et bientôt des cadeaux: la solidarité était de mise vendredi à la veille de Noël à Mayfield, une bourgade du Kentucky ravagée il y a deux semaines par une tornade qui a fait des dizaines de morts.

"On essaie juste que ce soit Noël" pour les habitants, explique Jimmy Finch, venu dès le lendemain du drame depuis l'Etat voisin du Tennessee avec son énorme barbecue mobile attaché à son vieux pick-up rouge. Dans la froideur venteuse de décembre, il explique son mantra pour aider Mayfield: "Une chose à la fois, un sandwich à la fois". "Je n'ai pas compté le nombre de personnes que nous avons nourries, nous encourageons juste tout le monde à revenir", affirme-t-il.



Dans un grand parking en face de l'église First United Methodist de Mayfield, un chapiteau jaune a été mis en place par l'association Scientology Volunteer Minister, liée à l'Eglise de scientologie. "Nous essayons de nous assurer que tout le monde mange parce que c'est une période très difficile pour chacun", explique Chad Adams, l'un des volontaires envoyés à Mayfield.



Il estime que le groupe a distribué quelque 30.000 repas depuis la catastrophe du 10 décembre, et invite chacun à venir boire un café, un chocolat chaud, ou manger un beignet, dans l'attente de jouets qui vont arriver, assure-t-il. Au moins 79 personnes ont perdu la vie aux Etats-Unis après le passage de plusieurs tornades dans la nuit du 10 au 11 décembre.



Mayfield avait été l'épicentre de la catastrophe, ne ressemblant plus qu'à "un tas d'alumettes" comme l'avait décrit la maire de la ville le lendemain.